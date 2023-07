Regierung verabschiedet erstes bundesweites Klimaanpassungsgesetz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat heute den vom Bundesumweltministerium vorgelegten Regierungsentwurf für ein Klimaanpassungsgesetz beschlossen. Mit dem Gesetz wird laut Umweltministerium erstmals ein strategischer Rahmen für eine vorsorgende Klimaanpassung auf allen Verwaltungsebenen in Deutschland geschaffen. Städte und Gemeinden seien in besonderer Weise betroffen, wenn es um konkrete Vorsorge für die Folgen der Klimakrise gehe. Daher sollten mit dem Gesetzentwurf die Länder beauftragt werden, "für systematische und flächendeckende Klimaanpassungsstrategien in den Ländern und für Klimaanpassungskonzepte für die Gebiete der Gemeinden und Kreise zu sorgen".

Zugleich verpflichte sich die Bundesregierung mit dem Gesetz dazu, in Zukunft eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie mit messbaren Zielen zu verfolgen. "Schon heute verursacht die Klimaerhitzung in Deutschland und Europa enorme Schäden", konstatierte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). "Wetterextreme werden in Zukunft häufiger und zwingen uns zur Vorsorge und Anpassung an die Folgen der Klimakrise." Das Klimaanpassungsgesetz schaffe erstmals einen verbindlichen Rahmen für Bund, Länder und Kommunen. Mit lokalen Risikoanalysen und Anpassungsplänen bereite man sich auf die Klimaveränderungen vor und ermögliche einen besseren Schutz der Bevölkerung zum Beispiel durch Strategien für kühlere Städte und mehr Beschattung.

Das neue Klimaanpassungsgesetz setzt laut den Angaben den strategischen Rahmen für die künftige Klimaanpassung in Bund, Ländern und Kommunen. Dieser Rahmen solle es ermöglichen, alle Anstrengungen für die Klimaanpassung auf allen Ebenen zu koordinieren und über alle Handlungsfelder hinweg voranzubringen. Ziel sei es, dass künftig auf allen föderalen Ebenen Konzepte zur Klimaanpassung erarbeitet werden, um mit einer systematischen Betroffenheitsanalyse und Maßnahmenplanung die erforderlichen Schritte für eine flächendeckende Klima-Vorsorge in Deutschland zielgerichtet anzugehen.

Das Gesetz werde vor allem durch drei Kernelemente geprägt: eine Stärkung der Klimaanpassung vor Ort, für die möglichst flächendeckend, insbesondere auf lokaler Ebene, Anpassungskonzepte und Maßnahmenpläne auf der Grundlage von Risikoanalysen erstellt werden sollen, eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie des Bundes mit messbaren Zielen und ein Berücksichtigungsgebot, nach dem Träger öffentlicher Aufgaben bei ihren Planungen und Entscheidungen das Ziel der Klimaanpassung fachübergreifend und integriert berücksichtigen müssen.

