Regierung verteidigt Menschenrechts-Check gegen Kritik der Wirtschaft

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die Ergebnisse ihres Menschenrechts-Checks unter großen Unternehmen gegen Kritik verteidigt. Beim Monitoring im Rahmen des Nationalen Aktionsplans für Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) habe es sich "um eine konsequente, umfassende und wirksame Überprüfung" gehandelt, "die strikt wissenschaftlichen Kriterien folgte", sagte der Leiter der Abteilung für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung im Auswärtigen Amt, Michael Klor-Berchtold, bei einer Präsentation des dritten Zwischenberichts. "Keine andere Regierung hat bisher so umfänglich und differenziert hingesehen, um den tatsächlichen IST-Zustand zu ermitteln und zur Grundlage ihrer Politik zu machen."

Die schlechten Ergebnisse des Monitorings hat die Regierung veranlasst, nun ein Lieferkettengesetz vorzulegen, um präventive Mechanismen gegen die globale Ausbeutung und Kinderarbeit für deutsche Unternehmen verpflichtend zu machen. Die Menschenrechts-Umfrage, die Union und SPD bereits im Koalitionsvertrag vereinbart hatten, war die zweite nach einer Befragung 2019, die ähnliche Ergebnisse hervorgebracht hatte. Aus der Wirtschaft hatte es aber teils starke Kritik an der Methodik des Monitorings gegeben, den die Unternehmensberatung EY im Auftrag des AA durchgeführt hatte.

Wirtschaftsverbände sehen verzerrte Ergebnisse

Die Spitzenverbände der Industrie (BDI), der Arbeitgeber (BDA), des Handels (HDE) und der DIHK hatten im Juli in einer gemeinsamen Stellungnahme von Messmethoden gesprochen, "die zu extrem verzerrenden Ergebnissen führen müssen". Besonders gravierend war aus Sicht der Verbände, dass der "Comply-or-explain"-Ansatz des NAP missachtet worden sei. Anstatt den Unternehmen die Möglichkeit der Erklärung einzuräumen, weshalb ein bestimmtes Kriterium mit Bezug zum eigenen Unternehmen zum Beispiel irrelevant ist, sei die Durchführung einer aufwändigen "äquivalenten Maßnahme" abverlangt worden. EY-Partnerin Nicole Richter erklärte indes, dass 94 Prozent der befragten Unternehmen in ihren Antworten auf die Option "Comply or Explain" zurückgegriffen hätten, 78 Prozent hätten Einträge im Freitext gemacht.

An der NAP-Befragung hatten nur 455 von 2.254 befragten Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten teilgenommen. Im Ergebnis könnten nur 13 bis 17 Prozent der Unternehmen als "Erfüller" der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten gelten, 83 bis 87 Prozent aber als "Nicht-Erfüller". In der letzteren Gruppe befanden sich laut dem NAP-Zwischenbericht nur 10 bis 12 Prozent "auf einem guten Weg" zur Erfüllung der Minimalanforderungen. Nicht einmal ein Prozent der durchgefallenen Unternehmen hatten demnach einen Plan, wie sie die Sorgfaltspflichten künftig umsetzen.

Das Auswärtige Amt rief andere Regierungen zu ähnlichen Umfragen auf. Es sei zu begrüßen, "wenn die empirische Datenlage zum status quo der Umsetzung der menschenrechtlichen Erfüllung möglichst auch international weit gefasst" sei, sagte AA-Referent Holger Dreiseitl. Daher seien weitere "staatliche oder nicht-staatliche Untersuchungen... auch willkommen".

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2020 08:51 ET (12:51 GMT)