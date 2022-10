Regierung will engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Japan

Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) will die Beziehungen zu Japan weiter vertiefen und reist deshalb kommende Woche mit einer Wirtschaftsdelegation nach Tokio und Osaka. "Japan ist einer unserer wichtigsten Handelspartner", sagte Kocher laut einer Aussendung. Ziel des Besuchs sei es, japanische Investorinnen und Investoren vom österreichischen Wirtschaftsstandort zu überzeugen. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) trifft unterdessen seinen japanischen Amtskollegen.

Japan ist Österreichs zweitwichtigster Wirtschaftspartner in Asien, nach China, das wichtigste asiatische Zielland für heimische Exporte und, nach den USA und China, der drittwichtigste Überseemarkt. Im April 2025 findet in Osaka außerdem die EXPO, also die Weltausstellung, statt.

Auf dem Programm für die Kocher-Delegation stehen unter anderem die Besichtigung des EXPO-Geländes in Osaka, Konferenzen mit österreichischen und japanischen Firmen, etwa im Rahmen des Standortprogramms "Invest in Austria" und ein Event mit österreichischen Start-ups, die sich um japanische Investoren bemühen. Ein weiteres Ziel dabei ist die Förderung japanischer Firmenansiedlungen in Österreich. Im Zuge der Reise wird auch die Teilnahme Österreichs an der EXPO Osaka 2025 unterzeichnet.

Kocher trifft außerdem die japanischen Minister für Wirtschaft und die EXPO. Teil der Wirtschaftsdelegation sind unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der Unternehmen Doppelmayr, Infineon und Skidata.

Während die Inflation in Europa und den USA Höchstwerte erreicht, liegt sie in Japan derzeit bei etwa drei Prozent. Finanzminister Brunner will sich deshalb ein Bild von der japanischen Geld- und Fiskalpolitik machen und trifft dazu den japanischen Finanzminister. Ebenfalls auf dem Programm steht ein Besuch beim "Government Pension Investment Fund", dem weltgrößten Pensionsfonds, wo sich Brunner Japans Umgang mit dem demographischen Wandel anschauen will.

cgh/tsk