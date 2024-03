Regierung will sich weiter nicht in Bahn-Tarifkonflikt einmischen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will sich weiterhin nicht in den Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn einmischen.

Das sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. Die Streiks beträfen aber sehr viele Menschen, was beide Seiten im Blick behalten müssten. Es sollte bald eine Lösung geben. Dies sei aber ein reiner Appell. Die Bundesregierung plane nicht, das Streikrecht einzuschränken, auch nicht in bestimmten, besonders wichtigen Bereichen.

Ein Sprecher des FDP-geführten Verkehrsministeriums sagte, der Appell richte sich insbesondere an die Lokführergewerkschaft GDL. Sie müsse an den Verhandlungstisch zurückkehren. Nötig sei ein förmliches Schlichtungsverfahren. Die GDL überspanne den Bogen.

Die GDL hat weitere Streiks für diese Woche angekündigt. Die Bahn geht vor Gericht gegen den sechsten Arbeitskampf GDL in dieser Tarifrunde vor.

