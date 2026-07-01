Regierung will strategische Gasreserve um zwei Jahre verlängern

Die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS will die im Jahr 2022 angelegte strategische Gasreserve um zwei weitere Jahre verlängern. Die Gasreserve umfasst 20 Terawattstunden (TWh) und ist nach aktueller Rechtslage bis zum 1. April 2027 befristet. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hat am Mittwoch im Rahmen des Ministerrats eine entsprechende Verordnung vorgelegt. Für den Beschluss ist eine Zweidrittelmehrheit im Hauptausschuss des Nationalrats notwendig.

"Die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten haben spürbare Auswirkungen auf die globale Versorgung mit Öl und Gas nach sich gezogen und verdeutlichen die Notwendigkeit der Beibehaltung von Instrumenten der Versorgungssicherheit zur Aufrechterhaltung der Resilienz der österreichischen Energieversorgung", so Hattmannsdorfer in seinem Vortrag an den Ministerrat. Die Rechtsgrundlage für die strategische Gasreserve soll bis 1. April 2029 verlängert werden. Die Verordnung soll noch im Juli im Hauptausschuss des Nationalrats beschlossen werden.

Verlängerung der Gasreserve mit 240 Mio. Euro budgetiert

Die Kosten für die Speicherkapazitäten seien im Doppelbudget 2027/2028 bereits berücksichtigt worden, für die Jahre 2027, 2028 und 2029 seien insgesamt rund 240 Mio. Euro veranschlagt.

Auch die Oppositionspartei FPÖ hatte vergangene Woche einen Entschließungsantrag zur Verlängerung der strategischen Gasreserve im Wirtschaftsausschuss des Nationalrats eingebracht, für diesen war die notwendige Mehrheit aber nicht zustande gekommen. Die Blauen pochten dabei vor allem auf eine "kosteneffiziente" Verlängerung der Gasreserve und kritisierten die bisherige Ausschreibung für die Beschaffung der Speicherkapazitäten als "unnötig teuer".

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