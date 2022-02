Regierung will Vollversorgung mit Ökostrom bis 2035

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will eine Vollversorgung Deutschlands mit Strom aus erneuerbaren Energien bis Mitte der 30er Jahre erreichen.

"Mit vielen Maßnahmen erreichen wir eine 100 Prozent Stromversorgung mit Erneuerbaren Energien schon im Jahr 2035", teilte der Parlamentarische Staatssekretär Oliver Krischer im Klimaministerium am Sonntagabend per Twitter mit. "Das nützt nicht nur dem Klimaschutz, sondern macht uns unabhängig von Putins Gas, Öl und Kohle." Die entsprechende Novelle des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) sei fertig. Bislang hieß es, dass der Energiesektor deutlich vor 2040 auf fossile Energien verzichten soll. Bis 2030 soll der Anteil Erneuerbarer 80 Prozent erreichen.

Das Klimaministerium hatte bereits angekündigt, dass sich so bis 2030 die Leistung von Windenergie an Land auf rund 110 Gigawatt verdoppeln und bei Solar auf 200 Gigawatt mehr als verdreifachen soll. Diese Zahlen finden sich laut "Süddeutscher Zeitung" auch in Eckpunkten für das neue EEG. Der Zeitung zufolge sollen die Solar-Fördersätze auf privaten Hausdächern steigen und - anders als derzeit - für neue Anlagen auch bei starkem Ausbau nicht mehr stark fallen. Zudem sollen angesichts der hohen Strompreise Extra-Gewinne der Betreiber großer neue Solaranlagen über sogenannte Differenzverträge abgeschöpft werden. Dies hatte Staatssekretär Patrick Graichen ebenfalls angekündigt.

Wegen des Ukraine-Kriegs bereitet sich die Regierung auch auf einen völligen Stopp russischer Lieferungen von Gas oder Öl vor. Wirtschaftsminister Robert Habeck schließt daher auch einen Weiterbetrieb der AKW über das geplante Ende in diesem Jahr hinaus nicht völlig aus, wenn er es auch für unwahrscheinlich hält. Auch das angepeilte Datum des Kohleausstiegs 2030 wird angesichts der Entwicklung infrage gestellt.