Regierung will womöglich Aktienrente bedeckt

Demnach würde der Bund ab 2024 zwölf Milliarden Euro und in den Folgejahren einen um jeweils drei Prozent aufwachsenden Betrag einzahlen, berichtete das "Handelsblatt" am Montag. In Teilen der Regierung wurde der Zeitungsbericht insoweit bestätigt, dass die Zahlen zutreffend seien. Ob es darüber bereits eine Verständigung zwischen dem Finanz- und dem Arbeitsministerium gibt, blieb offen. "Wir sind in guten und konstruktiven Gesprächen", erklärte das Arbeitsministerium.

Vor allem Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner dringt darauf, die von ihm in Generationenkapital umbenannte Aktienrente mit jährlichen Milliardenzahlungen vom Bund aufzubauen. Da das Geld als Investition gewertet wird, fallen die erforderlichen Kredite nicht unter die Schuldenbremse. Etwa ab Mitte der 30er-Jahre sollen Gewinne aus dem Kapitalstock, der an den Finanzmärkten angelegt würde, die gesetzliche Rentenversicherung entlasten. Für den Start in diesem Jahr sind zehn Milliarden Euro an Kreditermächtigungen eingeplant.

Allerdings steht derzeit noch der Gesetzentwurf für die Einrichtung des Generationenkapitals aus. Die Regelungen sind in einem Rentenpaket II geplant, das auch gesetzliche Vorkehrungen enthalten soll, das Niveau der gesetzlichen Rente bei mindestens 48 Prozent eines Durschnittslohns über 2025 hinaus abzusichern. Darauf dringt vor allem Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

Berlin (Reuters)