13.05.2026 16:16:38

Regierung zu Pfiffen für Merz: 'Reaktion ist menschlich'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat versöhnlich auf Buhrufe und Pfiffe während der Rede von Kanzler Friedrich Merz (CDU) beim Kongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) reagiert. Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte: "Die Reaktion der Delegierten ist, glaube ich, menschlich." Das Land sei in einer krisenhaften Lage, Menschen seien verunsichert. "Das ist verständlich, dass man dann auch diese Verunsicherung ausdrückt."

Der Kanzler habe in seiner Rede sehr argumentativ für die Reformen geworben, erläuterte Kornelius. Er habe dabei die gleichen Reformpläne vorgelegt wie etwa auch der Industrie und dem Handwerk. "Insofern ist da kein Unterschied in der Sprache." Die Botschaft des Kanzlers sei gewesen: "Dieser Weg, der auch schmerzhaft sein kann, muss gemeinsam gegangen werden." Man könne das Ruder nur gemeinsam auch mit den Sozialpartnern herumreißen.

Merz hatte am Dienstag in der ersten Rede eines CDU-Kanzlers auf einem DGB-Bundeskongress seit acht Jahren für tiefgreifende Sozialreformen geworben und Pfiffe und Buhrufe aus den Reihen der Delegierten kassiert./sam/DP/men

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