Regierungsberater - Putin will Gaspreis mit Drohgebärden hochtreiben

Berlin (Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin treibt nach den Worten eines deutschen Regierungsberaters mit Drohgebärden gezielt den Gaspreise nach oben.

"Einigen Ländern hat Putin den Gashahn bereits zugedreht - angeblich weil sie sich geweigert haben, in Rubel zu zahlen", sagte das Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums, Jens Südekum, am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Aber in Wirklichkeit gehe es ihm um etwas anderes: Er wolle Verunsicherung in den Märkten stiften und dadurch die Gaspreise hochtreiben.

"Von diesem perfiden Mechanismus ist auch Deutschland betroffen", sagte der Professor für Internationale Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Bislang sei die Gasversorgung noch gesichert. Denn ein Ausfall der Einnahmen aus dem großen deutschen Markt wäre auch für Putin schmerzhaft. "Aber jedes Mal, wenn er gegenüber anderen Ländern mit einem Lieferstopp droht oder ihn tatsächlich verhängt, schießt der Spotpreis für Gas, der die Grundlage vieler Verträge bildet, in die Höhe", sagte Südekum. "So verdient er auch in Deutschland mit derselben Liefermenge mehr Geld."

Der Experte geht davon aus, dass es in den nächsten Wochen auch Drohgebärden von Putin in Richtung Deutschland geben dürfte. "Letztlich mit demselben Ziel: Panik erzeugen und die Preise nach oben treiben." Die große Frage sei, ob Russland irgendwann tatsächlich ernst mache und auch Deutschland den Hahn zudrehe. "Hierfür muss man wissen, dass er dies nur einmal tun kann", sagte Südekum. "Denn wenn die Gaspipelines einmal leer laufen, wird ein Teil der Infrastruktur beschädigt und kann nicht wieder verwendet werden."

Die Bundesregierung will Deutschland bis Mitte 2024 unabhängig vom russischen Gas machen. "Aber wird Putin solange warten und Deutschland diesen selbst bestimmten Abschied gönnen? Wahrscheinlicher ist, dass er vorher handelt und uns den Hahn zudreht", sagte der Experte. "So kann er noch einmal Chaos in der deutschen Industrie stiften, bevor er das Geschäft abschreibt."