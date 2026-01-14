|
14.01.2026 08:54:00
Regierungsklausur: Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sinkt
Die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel dürfte auf fünf Prozent sinken. Darauf hat sich die Regierung nach APA-Informationen bei ihrer Klausur geeinigt, deren Ergebnisse zu Mittag vorgestellt werden. Die Senkung war von der SPÖ seit längerem gefordert worden.
bei/jeg
