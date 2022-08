Regierungskreise - LNG-Lieferungen aus Kanada eher mittelfristig

Berlin (Reuters) - Kanada wird Deutschland wohl erst mittelfristig mit Flüssig-Gas beliefern können.

Das betonten deutsche Regierungsvertreter am Donnerstag vor der Reise von Kanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck nach Kanada. In den nächsten ein, zwei Jahren seien keine Lieferungen zu erwarten, weil dafür die Infrastruktur in Kanada fehle. Man sei aber an einem Dialog über eine mögliche Versorgung interessiert. Im Mittelpunkt der Reise stehe aber eher die - ebenfalls mittelfristige - Zusammenarbeit auf dem Feld der Wasserstoff-Versorgung. Hier würde man mit der kanadischen Regierung ein Abkommen unterzeichnen, hieß es am Donnerstag. Kanada könne sehr verlässlicher Lieferant von grünem Wasserstoff werden.