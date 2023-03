Regierungssprecher weist Lindners Forderung zu Kanzleramt-Bau zurück

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Regierungssprecher Steffen Hebestreit hat Forderungen von Bundesfinanzminister Christian Lindner zurückgewiesen, die geplante Erweiterung des Bundeskanzleramts zu überdenken. Hebestreit verwies auf eine "klare Beschlusslage" zum Erweiterungsbau und dass die notwendigen Mittel im Haushalt eingeplant seien. Zudem hätten die Vorarbeiten bereits begonnen.

Die Überlegungen zum Erweiterungsbau seien seit vielen Jahren "wohl erwogen worden", so Hebestreit während der Regierungspressekonferenz.

Lindner hatte am Mittwochabend in der ARD-Sendung "Maischberger" vorgeschlagen, den Erweiterungsbau angesichts der aktuellen Haushaltslage abzusagen. "Ich glaube, dass in Zeiten von mehr Homeoffice und ortsflexiblem Arbeiten ein mindestens 800 Millionen teurer Neubau neben dem Kanzleramt entbehrlich ist", sagte Lindner.

Nadine Kalwey, Sprecherin im Finanzministerium, betonte während der Regierungspressekonferenz, der Minister habe vorgeschlagen, dass Bauprojekte mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit auf den Prüfstand kommen sollten. Dies betreffe auch die für das Finanzministerium geplanten Bauvorhaben, so Kalwey.

