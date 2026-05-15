Reginn hf: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Reginn hf lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,15 ISK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,760 ISK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 4,33 Milliarden ISK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,69 Milliarden ISK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at