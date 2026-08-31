235 Holdings AD Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JPAJ / ISIN: BG1100017174
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31.08.2026 17:15:01
Regional Bank Director Liquidates 3,235 Shares, Valued at $102,873
George W. Cummings III, a Director at Business First Bancshares (NASDAQ:BFST), sold 3,235 shares of common stock on Aug. 19, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($31.80); post-transaction value based on Aug. 19, 2026 market close ($31.05).Business First Bancshares operates as a regional bank holding company with approximately $1.0 billion in market capitalization and 832 employees, headquartered in Baton Rouge, Louisiana. The company generated $455.3 million in revenue and $93.0 million in net income on a TTM basis, demonstrating solid profitability metrics within the regional banking sector. BFST's competitive positioning is anchored in its diversified deposit base, comprehensive lending capabilities, and regional market expertise, with the stock appreciating 29.48% over the past twelve months through Aug. 20, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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