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SEC Aktie

SEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453

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28.07.2026 14:50:01

Regional Bank Director Purchases 31,363 Shares for $1.4 Million, According to Recent SEC Filing

Robert Truxtun Perry-Smith, a Director at Five Star Bancorp (NASDAQ:FSBC), executed an indirect purchase of 31,363 shares of common stock on July 22, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($44.00); post-transaction value based on July 22, 2026 market close ($48.37).Five Star Bancorp serves as the holding company for Five Star Bank and delivers a full spectrum of banking products and services. The institution caters to a diverse clientele, including small and medium-sized businesses, professionals, and individual customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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