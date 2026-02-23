Regional Container Lines gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Regional Container Lines hat am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,17 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,01 THB je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 9,27 Milliarden THB, gegenüber 9,87 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,14 Prozent präsentiert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 9,85 THB beziffert. Im Jahr zuvor waren 11,07 THB je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Regional Container Lines mit einem Umsatz von insgesamt 36,92 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 35,10 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 5,21 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at