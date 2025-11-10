Regional Container Lines gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Regional Container Lines hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 2,78 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Regional Container Lines 4,94 THB je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Regional Container Lines im vergangenen Quartal 9,34 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Regional Container Lines 10,95 Milliarden THB umsetzen können.

