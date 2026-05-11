Regional Container Lines gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Regional Container Lines hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,48 THB erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,30 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,41 Milliarden THB.

Redaktion finanzen.at