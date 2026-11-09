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09.11.2026 06:31:29
Regional Container Lines präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Regional Container Lines hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,94 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Regional Container Lines ein EPS von 2,78 THB je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 11,19 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,34 Milliarden THB umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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