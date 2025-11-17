Regional Health Properties informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Regional Health Properties hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Regional Health Properties -0,520 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 258,77 Prozent auf 15,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at