Regional Health Properties mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Regional Health Properties hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,20 USD gegenüber -0,680 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 142,94 Prozent auf 24,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at