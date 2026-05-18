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18.05.2026 06:31:29
Regional Health Properties präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Regional Health Properties gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,29 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,940 USD erwirtschaftet worden.
Regional Health Properties hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 189,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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