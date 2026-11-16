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16.11.2026 06:31:29
Regional Health Properties: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Regional Health Properties hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,0 Millionen USD – ein Plus von 65,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Regional Health Properties 15,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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