Regional Management: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Regional Management hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,61 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Regional Management ein EPS von 1,42 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 178,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Regional Management 165,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at