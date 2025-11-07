Regional Management öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Regional Management hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 165,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 146,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at