Regional Management: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Regional Management hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 USD, nach 1,03 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 168,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Regional Management einen Umsatz von 157,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at