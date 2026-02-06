Regional Management verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Regional Management hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,30 USD, nach 0,980 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Regional Management in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 169,7 Millionen USD im Vergleich zu 154,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,45 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 645,60 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 588,50 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at