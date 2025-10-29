Regional SAB de CV Registered A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Regional SAB de CV Registered A hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 5,00 MXN. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 5,00 MXN ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,75 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,02 Milliarden MXN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at