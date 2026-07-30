Regional SAB de CV Registered A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Regional SAB de CV Registered A hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,00 MXN, nach 5,00 MXN im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Regional SAB de CV Registered A 8,83 Milliarden MXN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,11 Milliarden MXN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at