Regional SAB de CV Registered A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Regional SAB de CV Registered A hat am 26.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Regional SAB de CV Registered A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,00 MXN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,88 MXN je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Regional SAB de CV Registered A 9,35 Milliarden MXN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,40 Milliarden MXN umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 20,00 MXN je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Regional SAB de CV Registered A ein Gewinn pro Aktie von 19,88 MXN in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,75 Prozent zurück. Hier wurden 36,14 Milliarden MXN gegenüber 36,78 Milliarden MXN im Vorjahr generiert.

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
