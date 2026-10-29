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29.10.2026 06:31:29
Regional SAB de CV Registered A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Regional SAB de CV Registered A hat am 26.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 5,00 MXN wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,03 Milliarden MXN umgesetzt, gegenüber 8,75 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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