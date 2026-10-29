Regional SAB de CV Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Regional SAB de CV Un präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Regional SAB de CV Un 522,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 469,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at