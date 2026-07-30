Regional SAB de CV Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Regional SAB de CV Un hat am 27.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 507,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 466,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at