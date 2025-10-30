Regional SAB de CV Un: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Regional SAB de CV Un präsentierte in der am 27.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Regional SAB de CV Un ein EPS von 0,260 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 469,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 476,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at