Regional SAB de CV Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Regional SAB de CV Un hat am 26.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,27 USD. Im letzten Jahr hatte Regional SAB de CV Un einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 511,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 467,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,04 USD, nach 1,08 USD im Vorjahresvergleich.

Regional SAB de CV Un hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,88 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at