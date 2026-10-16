Regions Financial Aktie
WKN: A0B6XA / ISIN: US7591EP1005
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16.10.2026 12:08:13
Regions Financial Corp. Reveals Climb In Q3 Income
(RTTNews) - Regions Financial Corp. (RF) reported earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $611 million, or $0.71 per share. This compares with $548 million, or $0.61 per share, last year.
Excluding items, Regions Financial Corp. reported adjusted earnings of $622 million or $0.73 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.2% to $1.989 billion from $1.928 billion last year.
Regions Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $611 Mln. vs. $548 Mln. last year. -EPS: $0.71 vs. $0.61 last year. -Revenue: $1.989 Bln vs. $1.928 Bln last year.
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