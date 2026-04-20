Regions Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Regions Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Regions Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,510 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,33 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,28 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at