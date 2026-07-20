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20.07.2026 06:31:29
Regions Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Regions Financial lud am 17.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,64 USD gegenüber 0,590 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Regions Financial in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,37 Milliarden USD im Vergleich zu 2,43 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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