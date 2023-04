Regions Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Regions Financial präsentierte am 21.04.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,620 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,550 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,95 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,60 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,651 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,97 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at