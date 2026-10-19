Regions Financial legte Quartalsergebnis vor

Regions Financial ließ sich am 16.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Regions Financial die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,53 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,42 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at