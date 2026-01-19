Regions Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Regions Financial hat am 16.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,43 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,45 Milliarden USD umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,30 USD gegenüber 1,93 USD je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Regions Financial im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,59 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 9,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

