Regions Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Regions Financial äußerte sich am 20.01.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,700 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,95 Milliarden USD – ein Plus von 19,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Regions Financial 1,63 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,652 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 1,95 Milliarden USD gesehen hatten.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,28 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 6,99 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,41 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 7,18 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at