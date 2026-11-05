Regis Aktie
WKN: 896286 / ISIN: US7589321071
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05.11.2026 12:40:24
Regis Corporation Q1 Income Drops
(RTTNews) - Regis Corporation (RGS) released a profit for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $0.524 million, or $0.18 per share. This compares with $1.356 million, or $0.49 per share, last year.
Excluding items, Regis Corporation reported adjusted earnings of $1.395 million or $0.48 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 7.8% to $54.338 million from $58.958 million last year.
Regis Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.524 Mln. vs. $1.356 Mln. last year. -EPS: $0.18 vs. $0.49 last year. -Revenue: $54.338 Mln vs. $58.958 Mln last year.
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