Regis Aktie
WKN: 896286 / ISIN: US7589321071
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01.09.2026 13:17:50
Regis Corporation Reports Retreat In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Regis Corporation (RGS) revealed a profit for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $4.39 million, or $1.51 per share. This compares with $116.49 million, or $42.58 per share, last year.
Excluding items, Regis Corporation reported adjusted earnings of $3.03 million or $1.04 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 7.3% to $56.00 million from $60.39 million last year.
Regis Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.39 Mln. vs. $116.49 Mln. last year. -EPS: $1.51 vs. $42.58 last year. -Revenue: $56.00 Mln vs. $60.39 Mln last year.
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