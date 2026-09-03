|
03.09.2026 06:31:29
Regis gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Regis lud am 01.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 42,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 56,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 60,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,41 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 46,10 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 224,49 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Regis einen Umsatz von 210,13 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX in Grün -- Vorsichtiger Handel an US-Börsen erwartet -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Die US-Börsen dürften ohne große Ausschläge starten. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.