Regis Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Regis Industries präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz wurde auf 6,1 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at