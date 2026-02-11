Regis Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Regis Industries hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 85,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 49,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at