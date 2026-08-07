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07.08.2026 06:31:29
Regis Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Regis Industries ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Regis Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 INR. Im Vorjahresviertel hatte Regis Industries 0,060 INR je Aktie erwirtschaftet.
Regis Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 58,3 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 94,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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