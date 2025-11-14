Regis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Regis hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Regis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,360 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 59,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at