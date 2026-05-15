Regis: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Regis hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Regis noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,99 Prozent auf 52,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 57,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at